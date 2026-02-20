◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１９日＝大谷翔太】２０２２年北京五輪銅メダリストでショートプログラム（ＳＰ）２位の坂本花織（シスメックス）の２大会連続の個人メダルが確定した。団体との連続複数メダルは、日本女子初の快挙。現役引退を表明し臨んだ最後の五輪で、鍵山優真と並ぶ日本人最多４個目のメダルを手にした。３回