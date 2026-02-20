Snow Man佐久間大介（33）が19日、都内で「好きを楽しむ。メルカード」新CM発表会に登壇し、推し活ライフについて語った。芸能人やアニメキャラクターなど自分の「推し」を応援する「推し活」を後押しする同カード。20日から全国放送されるCMでは、CMキャラクターに就任した佐久間が“好き”を楽しむ姿が描かれる。フリマアプリ「メルカリ」で得た売上金を支払いに活用できる同カードは、その特性から「循環型推し活」を提案してい