◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）女子フリーが行われ、昨季世界女王のアリサ・リュウ（米国）は１５０・２０点をマーク。合計２２６・７９点とした。日本勢２人を残して首位に浮上した。冒頭から余裕あるジャンプを次々と降り、全て着氷。観客を魅了し、演技後の会場はスタンディングオベーション。米国の男子代表、イリア・マリニンも立ち上がって称賛