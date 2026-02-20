吉沢亮（32）が19日、都内で行われた第99回キネマ旬報ベスト・テン表彰式で主演男優賞を初受賞した。15日に実写邦画史上初の興行収入200億円を突破した「国宝」（李相日監督）で、上方の名門の当主に引き取られ成長していく歌舞伎役者、同作の撮影終了1カ月後に撮影した「ババンババンバンバンパイア」（浜崎慎治監督）では、若い男性の血を求める450歳のバンパイアを演じた。「いろいろな人に両方、見ていただき『今年の吉沢亮は