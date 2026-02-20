俳優小池徹平（40）が19日、都内で主演ミュージカル「どろんぱ」（3月16日から、東京・日本青年館ホールなど）の稽古を公開し、記者会見に出席した。人間に化けた煙の妖怪、烟々羅（えんえんら）役で「妖怪でありながら人間に化ける、そこの演じ分けを楽しんでもらいたい。（キャストも）妖怪として出てきて一瞬怖いかもしれないけど、愉快な面白エンターテインメントになった」と語った。