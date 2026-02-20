【ニューヨーク＝木瀬武】１９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２６７・５０ドル安の４万９３９５・１６ドルだった。４営業日ぶりに下落した。トランプ米大統領が「１０日以内」にイランへの軍事攻撃を行うかどうかを判断すると発言し、投資心理が悪化した。米小売り大手ウォルマートがこの日発表した業績見通しが軟調と受け止められ、景気の先行きに対する懸念が広がったことも相場を押し下