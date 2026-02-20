夫への怒りがなかなか収まらないときに考えたい原因や、イライラや不満への対処法について整理します。怒りの根底にあるのはコミュニケーション不足や家事育児の分担の不均衡など、さまざまな要因が複雑に絡み合っていることが多いです。発端は些細なすれ違いでも、それが長引くと夫婦関係を見直す大きなきっかけにもなります。【漫画】仲が悪いわけではないけど、ほとんど会話がない夫婦…これでいいの？夫への怒りが収まらない…