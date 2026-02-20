休日はあるのになんとなく疲れがとれず、悩んでいる人はいませんか？精神科医Tomy先生は「休み上手になれば人生がラクになる」と語り、心身を回復させる休み方をマスターすることを勧めています。今回は、精神科医Tomy先生の著書『精神科医Tomyがやっているほぐれる休み方』から一部を抜粋し、先生自身が実践している休み方のヒントをご紹介します。【書影】Tomy先生の心と体がほぐれる休み方指南。精神科医Tomy『精神科医Tomyが