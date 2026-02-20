◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日フィギュアスケート女子フリー（2026年2月19日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、昨季世界選手権女王のアリサ・リュウが22番滑走で登場し、フリーで150・20点、合計226.79点と圧巻の演技をみせた。冒頭に3回転フリップを決め、後半のコンビネーションジャンプも決めるなど、ほとんどミスなくレベルの高い演技を見せ