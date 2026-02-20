タレント薬丸裕英（60）が19日、自身のブログを更新。同日、誕生日を迎えたことを報告した。「還暦を迎えました。多くの方々に支えられ、ここまで歩んでこられたことに感謝いたします」と報告し、感謝を伝えた。「『60』はただの数字と捉えて無理せず、サボらず、ほどほどに今まで通りのペースで頑張ります（笑）引き続きよろしくお願いします」と心境をつづった。