山岳スキー男子スプリントで銀メダルを獲得したAINのニキータ・フィリポフ（右）＝19日、イタリア・ボルミオ（ゲッティ＝共同）【ミラノ共同】ミラノ五輪で19日、ボルミオで始まった新競技、山岳スキーの男子スプリントでロシア出身のニキータ・フィリポフが2位と健闘し、個人の中立選手（AIN）では今大会初となるメダルを獲得した。「期待されていたのは分かっていた。とても特別なことだ」と神妙に話した。ロシア極東カムチ