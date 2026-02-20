【ワシントン共同】米海兵隊は19日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の返還と移設について「日米両政府の合意に基づき進めている」と述べた。普天間を含む在日米軍再編計画には「条件」が設定されているとの認識も示した。