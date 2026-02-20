「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）五輪初出場でＳＰ４位だった千葉百音（２０）＝木下グループ＝はフリー１４３・８８点、合計自己ベストとなる２１７・８８点をマークし、４位となった。表彰台を逃し、涙がこぼれた。リングサイドで浜田コーチとおでこを合わせるいつものルーティンを終えて、フリー「ロミオとジュリエット」に鮮やかなブルーの衣装とと