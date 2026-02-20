19日夜、名古屋市中村区の焼肉店で火事があり、男女2人が病院に搬送されました。命に別条はないということです。19日午後8時過ぎ、中村区名駅5丁目のビル1階にある焼き肉店『焼肉ホルモンせいご』で、「煙が出ている」などと従業員や客から消防に通報がありました。消防によりますと、テーブルに設置された肉を焼くロースターから火が出て、店の道具が燃えましたが、およそ1時間半後に消し止められました