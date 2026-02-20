◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）女子フリーが行われ、日本の表彰台独占はならなかった。冬季五輪では１９７２年札幌大会スキージャンプ７０メートル級の「日の丸飛行隊」以来、５４年ぶりとなる快挙が懸かっていた。１７日のショートプログラム（ＳＰ）で中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１位、坂本花織（シスメックス）が２位、千葉百音（木下グル