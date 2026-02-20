「ミスマガジン2025」ファイナリスト・可児愛梨が、2月16日に発売の『週刊プレイボーイ』9・10合併号に登場！ 可児愛梨 ©細居幸次郎／集英社 【プロフィール】可児愛梨（かに・あんり）2006年6月11日生まれ岐阜県出身身長161cmアイドルグループ「Lovelys」と「idrix」のメンバー。「ミスマガジン2025」ファイナリスト。ダイコク電機の企業CM「君の強い願い編」に出演。