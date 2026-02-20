NY株式19日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均49395.16（-267.50-0.54%） S＆P5006861.89（-19.42-0.28%） ナスダック22682.73（-70.90-0.31%） CME日経平均先物57080（大証終比：-480-0.84%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は４日ぶりに反落。米国とイランの間で燻る緊張が原油高を通じて重しとなっている。なお、取引開始前に発表の米新規失業保険申請件数が予想を大きく下回