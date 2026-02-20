米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25） 米2年債 3.466（+0.006） 米10年債4.073（-0.010） 米30年債4.704（-0.002） 期待インフレ率2.297（+0.004） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。序盤は上昇して始まったものの、後半に下げに転じた。イラン情勢が燻る中、債券への安全資産買いから利回りは低下している。 ２－１０年債の利回り格差は+６