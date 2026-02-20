NY原油先物4月限（WTI）（終値） 1バレル＝66.40（+1.35+2.08%） ニューヨーク原油の２０２６年４月限は続伸。米国がまもなくイラン攻撃を開始する見通しであることが相場を押し上げた。１９日にトランプ米大統領はイランについて「我々はもう一歩踏み込む必要があるかもしれないし、必要がないかもしれない。取引をするかもしれない」、「次の１０日間くらいで分かるだろう」と述べて緊迫感を煽った。