アイスホッケー女子決勝で優勝を果たした米国の選手＝19日（AP＝共同）19日のアイスホッケー女子決勝は米国が延長の末にカナダに2―1で競り勝ち、2大会ぶり3度目の優勝を果たした。カナダは2連覇を逃した。5大会連続で同じ顔合わせ。第2ピリオド開始直後に先制を許した米国は、第3ピリオド残り約2分でナイトが得点し追い付いた。延長は4分7秒、ケラーが決勝ゴールを決めた。3位決定戦も延長までもつれ、スイスがスウェーデン