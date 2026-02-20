◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日フィギュアスケート女子フリー（2026年2月19日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの女子フリーが行われ、ショートプログラム（SP）4位の千葉百音（20＝木下グループ）が21番滑走で登場。143.88点をマークし、合計217.88点は自己ベストとなった。冒頭のフリップ―トーループの連続3回転からしなやかに舞った。SPではノリノリの演技を披露したが、この日は今季のフ