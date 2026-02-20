◇プロ野球・巨人春季キャンプ第5クール1日目（19日、沖縄・那覇）宮崎でのキャンプから、去年よりも練習量が増えているヘッドスライディング。これは拡大ベースの採用に伴うもので、阿部慎之助監督も「ランナーはファーストから見たら（ベースの）右側にスライディングするんだけども、（相手野手は）捕ってから距離がある」と語っているとおり、足から滑り込むよりも頭から滑り込んで、タッチをかわすことが有効だとみられていま