きょうは日本海側も日差しの届く所が多くなりますが、関東から西で雲が広がりやすく、夜は関東でにわか雨の可能性があります。強い北風がおさまっても、関東などは日差しが少なく空気が冷たく感じられそうです。ただ、あすからの3連休は各地で春本番の暖かさとなるでしょう。冬型の気圧配置が解消して、高気圧に緩やかに覆われる見込みです。ただ、湿った空気の影響で、西日本や東日本は雲が広がりやすくなりそうです。西日本は午