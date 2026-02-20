映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の3月13日公開を記念し、『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）では本日2月20日に映画『ゴールデンカムイ』を地上波初放送。翌週27日は、ドラマ『ゴールデンカムイ』の「特別編集版」を放送する。放送を前に、主人公・杉元佐一役の山崎賢人からコメントが到着した。【写真】山崎賢人、山田杏奈らが演じる魅力的なキャラクターたちが躍動！映画『ゴールデンカムイ』場面