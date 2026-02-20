白石麻衣が19日、自身のインスタグラムを更新。着物姿を披露し、その美しさに称賛の声が寄せられている。【写真】「美しさ国宝級」白石麻衣の着物姿をもっと見る白石は「本日発売 雑誌『美しいキモノ』 登場しております 京友禅のきものに魅了されました また着たいな」と投稿し、発売中の雑誌『美しいキモノ』2026年春号のオフショットを公開した。投稿では、淡い色合いの京友禅をまとい庭園を背景にほほ笑む姿や、深緑の着