松嶋菜々子が主演するドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の第7話が19日に放送され、ある“仕掛け”が発動し、笹野（佐野勇斗）が正子（松嶋）たちに「隠れて!!」と絶叫すると、ネット上には「トラップおもろw」「原始的すぎてwww」「忍者屋敷かよ」といった反響が寄せられた。【写真】不穏な動きを見せる正子（松嶋菜々子）の父・田次（寺尾聰）スキャンダルの余波で経済産業大