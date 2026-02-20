◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ショートプログラム（ＳＰ）５位でロシアから中立選手（ＡＩＮ）として出場しているアデリア・ペトロシャンが１４１・６４点、合計２１４・５３点で演技を終えた。冒頭、４回転トウループに果敢に挑んだが転倒。その後は３回転ルッツ―２回転トウループの連続ジャンプ、３回転ルッツ―２回転半―２回転半の３連続など、