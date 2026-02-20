「お客さんのニーズが掴めない」「チームメンバーとの1on1が形骸化している」……そんな悩みの正体は、相手の言葉をそのまま受け取ってしまう「ヒアリングの罠」にあるのかも知れない。『The Giver 人を動かす方程式』が話題の元マイクロソフトの澤円氏が、“本人もまだ気づいていない”才能を言語化して「推す」大切さを説く。【画像】自己理解と他者理解を深めるためのモデル「ジョハリの窓」（本稿は、前掲書から一部抜粋したも