〈「同世代の男女は同じ世界を見ている』という幻想――パートナーとの対話で見えてきた異世代コミュニケーションのススメ〉から続く2度の結婚と離婚を経て、3度目の結婚を前に、姓の変更をめぐる理不尽に直面した漫画家・鳥飼茜さん。改姓のたびに発生する煩雑な手続きを前に、氏の変更にまつわるある作業を放置していたところ、まさかの法律の改正が壁となり立ちはだかり、姓の変更ができなくなってしまったのだ。【画像】漫画