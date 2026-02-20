カンヌ国際映画祭でグランプリを獲得以来、アカデミー賞をはじめ各国の映画賞で快進撃を続ける『センチメンタル・バリュー』（ヨアキム・トリアー監督）。ノルウェーを舞台に、映画監督の父と娘たちの複雑な関係が、彼らの「家」と「映画作り」を通して描かれる、珠玉の映画だ。主人公である舞台女優ノーラ役のレナーテ・レインスヴェ（『わたしは最悪。』）と、その妹のアグネスを演じるインガ・イブスドッテル・リッレオースに