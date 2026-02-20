高市政権の現在の経済政策をどのように評価するか。BNPパリバ証券チーフエコノミストの河野龍太郎氏、東京大学大学院教授の松尾豊氏、慶應義塾大学教授の伊藤由希子氏、みずほ銀行チーフマーケット・エコノミストの唐鎌大輔氏の4氏が語り合った。【画像】第2次高市内閣の初閣議に臨む高市首相と閣僚ら◆◆◆企業の新陳代謝を損ねる方向に行きかねない河野高市政権が2026年度予算の目玉に据えた「重点投資対象17分野」につい