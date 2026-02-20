〈「かあちゃん、うちに帰りたい」残された時間はわずか…難病ユーイング肉腫を発症した高校2年生がモルヒネを点滴しながら最後の帰郷をするまで〉から続く難病の子どもたちの夢を叶える活動を行う団体「メイク・ア・ウィッシュ・ジャパン オブ ジャパン」（MAWJ）。初代事務局長を務めた大野寿子さんは約3000人もの子どもたちの夢を叶え、多くの人々に慕われてきた。しかし、2024年6月、肝内胆管がんにより「余命1カ月」を宣告