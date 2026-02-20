アメリカのトランプ大統領は19日、イランと外交交渉を継続させるか軍事攻撃かの判断を今後10日間で見極める考えを示しました。アメリカ・トランプ大統領：次の段階に進むかもしれない。（イランと）合意に至るかもしれない。おそらく今後10日間で明らかになる。トランプ大統領はイランとの核開発をめぐる協議について「イランは意味のある合意を提示しなければならず、さもなければ悪いことが起こる」と述べ軍事攻撃を改めて示唆し