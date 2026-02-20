テレビ大阪は21日、ヴァイオリニストの松尾依里佳が出演する特別番組『京都＆大阪 禅と芸術のゆるり旅 ―身も心もととのえる贅沢な時間―』（前11：30〜11：57）を放送する。【番組カット】迫力ある屏風の前に立つ松尾依里佳忙しい毎日を生きる現代社会の中で、ふと自らを振り返り、身も心も整える機会はまさにぜいたくな時間。ヴァイオリニスト＆2児の母として毎日大忙しの松尾が、禅と芸術に触れる旅に出発。日本最大級の