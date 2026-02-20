福岡市早良区の図書館で男女3人が男に刃物で刺されました。男は殺人未遂の現行犯で逮捕されています。19日午後7時50分ごろ、福岡市早良区の総合図書館から「刃物所持の男に人が刺されている」と110番通報がありました。警察と消防によりますと建物の1階で80代と70代の男性、50代の女性のあわせて3人が切り付けられるなどし、うち男性1人が腹部を刺されたということです。3人とも意識はあるということです。警察は、このうち女性の