JR東日本は、交通系ICカード「Suica」の新たなイメージキャラクターについて、夏ごろに実施する一般投票で決定すると発表した。現在の「Suicaのペンギン」は2026年度末で“卒業”し、Suica誕生25周年となる11月18日に新キャラクターを決定する。新キャラクターはSuicaのイメージを一新し、これまでの「移動と少額決済のデバイス」から進化し、利用者や地域と幅広くつながる「生活のデバイス」を象徴する存在として位置づける。決定