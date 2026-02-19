ルイ･ヴィトン ジャパンはこのほど、3月新作ウィメンズウォレットを紹介しました。■日本限定カラーやラッキーチャームが彩るアイテム新作は、天赦日、大安、一粒万倍日、寅の日がすべて重なる数年に一度の最強開運日となる3月5日に向けた、日本限定カラーやラッキーチャームが彩るラインナップとなっています。「日本限定 ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ」（11万7,700円）は、コインやカード、紙幣を安全に保管できる複数の収納