アリサさんは10年前のその日、名古屋を訪れていた。【プレイリスト】音声で聞く体験談2人の幼い子供も一緒で、ベビーカーも持っている。両手のふさがった彼女に声をかけたのは、大学生くらいの男性だった。＜アリサさんからのおたより＞2016年5月に2歳と0歳の子どもを連れて、夫の出張先である名古屋に行った時のことです。当時はまだあまり地下鉄の駅にエレベーターが多くなく、駅のコンコースも細かい段差がたくさんありました。