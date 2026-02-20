イラン革命から47年を迎えた2月11日、首都テヘランで式典が行われた。写真は式典で演説するペゼシュキアーン大統領（写真：新華社/アフロ）イラン情勢が緊迫度を増している。昨年12月末に発生した大規模な反体制デモでは多数の国民が命を落とした。米国との核協議の行方によっては、トランプ大統領が武力行使を決断する可能性も捨てきれない。極度のインフレによる生活苦などが伝えられる中、いまイラン人がどのような状況に置かれ