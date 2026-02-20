2児の母でタレントの坂下千里子（49）が17日、自身のインスタグラムを更新。寒い日にぴったりの長女（17）への手作り弁当を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】「豪華〜」坂下千里子が披露した“寒い日にぴったり”の手作り弁当坂下は「今日のお弁当はこちらになります！寒いから温かいスープもどうぞ 寒いので、暖かくしてね！今日も頑張って」とつづり、彩り豊かなお弁当の写真を投稿。焼き鮭をごはんにのせ