国会で20日、高市首相の施政方針演説など政府四演説が行われます。閣僚に続き全ての副大臣・政務官を再任する人事を19日の閣議で決め、高市首相は政策の実現に向けた体制を整えました。20日午後に衆参両院の本会議で行う初めての施政方針演説では、「責任ある積極財政」を改めて掲げ、複数年度予算の活用などで投資の促進を図る考えを示すほか、飲食料品の消費税ゼロに向け、「夏前の中間取りまとめ」を目指す意向を表明する見通し