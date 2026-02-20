突然ですが、「JPX」の正式名称知っていますか？日本の市場を支える…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「日本取引所グループ」でした！JPXとは、「日本取引所グループ」の略称です。日本の証券取引所を統括・運営する持株会社で、東京証券取引所や大阪取引所などを傘下に持ち、日本の金融市場の中枢を担う組織です。JPXの主な役割は、株式や債券、先物・オプションなどの金融商品の取引が公正かつ円滑に行われるよう、