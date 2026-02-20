広島の床田寛樹投手（３０）が１９日、デイリースポーツの独占インタビューに応じ、“床田理論”を熱く語った。目指す直球の理想や後輩への助言の仕方など、プロ９年間で培ってきた考えを語った。今季の目標には投手の中心として、１８０イニング到達と貯金をつくることを掲げた。−今季はツーシーム頼りの投球をしないと以前言っていた。キャンプでの取り組みは。「真っすぐをいっぱい投げるっていうふうにやっています。ど