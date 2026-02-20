今回は、巣山コーチとクレイジーハルコーチに五感を使ってミスなく寄せるコツを解説していただきました。 ラフからの寄せは弾道の頂点と「同じ高さまで」ヘッドを高く振り上げる！ ラフは、大なり小なり地面とボールの間に隙間ができます。ボールの下をくぐり抜けてしまう“だるま落とし”は避けたいので、ボールをフェースに乗せて運ぶように打つアッパーブロー