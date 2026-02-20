きのう夜、福岡市早良区の図書館で男女3人が包丁を持った男に襲われ、けがをしました。きのう午後7時50分ごろ、福岡市早良区にある福岡市総合図書館で「人が刺されている」と110番通報がありました。警察と救急隊が駆けつけたところ、図書館の1階で、包丁を持った男に襲われた利用者の男女2人と警備員の男性を確認。このうち利用者の男性が腹部を刺されて重傷を負い、ほかの2人は手や首を切りつけられましたが、3人とも命に別状は