大分県日田市は19日、総額420億8584万円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。前年度当初比15億4364万円（3・8％）増で、予算規模は過去最大。子ども・子育て支援給付費や地域包括支援センター運営事業費の増加などが押し上げた。26日開会の市議会定例会に提案する。主な新規事業は、市観光案内所の利用増に対応するため、現在使われていないJR日田駅2階を市観光協会の事務所などとして使えるよう整備する事業（2550万円）