熊本県山鹿市は19日、総額356億7千万円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。市長選による骨格予算だった25年度当初に6月補正の政策的経費を加えた総額より7・3％増で過去最大。学校給食センター建設に11億3237万円を盛り込んだ。25日開会の市議会定例会に提案する。給食センターは鶴城中跡地に2カ年で建設し、28年の2学期から供用を始める。対象は9小中学校と山鹿幼稚園、かもと稲田支援学校。総工費は33億3千万円を見込