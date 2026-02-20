熊本県水俣市は19日、総額172億8393万円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。前年度当初比8・3％増で、21年度に次ぐ過去2番目の規模。主な歳出は、市立水俣病資料館を増改築し、水俣病関係資料の収集や保存管理を進める事業6698万円▽水俣病問題によって分断され、傷つけられた地域社会の絆の修復に取り組む団体に補助金を支給する「もやい推進事業」6135万円▽4月から小中学校の給食費を完全無償化するための補助事業939