熊本県人吉市は俳優の中原丈雄さん（74）、タレントの内村光良さん（61）、内村さんのいとこで放送作家の内村宏幸さん（63）、マジシャンのKiLaさん（50）の市ゆかりの4人を、市の「観光PR大使」に任命した。市の歴史、文化、自然環境などの魅力を市内外にPRしてもらうことで、市の知名度やイメージ向上につなげる。任期は1月1日から2年間。観光PR大使の任命は、市として初めての試み。全国的に活躍する4人に協力を依頼し、快