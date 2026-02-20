長崎県は19日、ドクターヘリの運航を20〜28日と来月7〜24日の計27日間休止すると発表した。運航を委託する学校法人「ヒラタ学園」（堺市）の整備士不足が要因。休止中は、佐賀県や海上自衛隊などに応援要請するという。県によると、学園側は「他県での運航体制見直しに伴って4月以降は、整備士不足を解消できる予定」と説明しているという。県のドクターヘリは、昨年4月以降、整備士不足や機材トラブルで運休が相次ぐ。今回